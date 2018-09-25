Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, milletlerin ufkunu, hayata bakışındaki derinliğini dillerinin mahiyetinin belirlediğini aktardı.

Erdoğan, Türk milletini bir arada tutan manevi değerlerin ve zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olan Türkçe'nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımanın öncelikleri olduğuna işaret etti.