Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, bugün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin bilgilerin yer aldığı infografiyi paylaştı.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız."

- 2022'de yollara çıkacak