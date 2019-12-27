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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:01 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, bugün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin bilgilerin yer aldığı infografiyi paylaştı.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız."

- 2022'de yollara çıkacak

"Made in Türkiye" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, yerli otomobilin detaylarına ilişkin, "Projeye 2 sene önce başlandı. 100'ün üzerinde Türk mühendis çalıştı. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV modeli. Sınıfının hacim, performans ve maliyet olarak en iyi aracı. Yılda 175 bin üretim sağlanacak. 2022'de tüm Türkiye'de şarj altyapısı hazır. 2022'de yollara çıkacak. Seri üretim fabrikası Bursa'da olacak." bilgisi verildi.

Yerli aracın iki motor seçeneğine, 500 kilometre menzile ve 30 dakikadan az şarj süresine sahip olduğu belirtilen paylaşımda, otomobilin "C-SUV", C-SEDAN", "C-HATCBACK", "B-SUV" ve "C-MPV" olmak üzere 5 modelde üretileceği vurgulandı.

Öte yandan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'de gerçekleştirilen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında yerli otomobille çekildiği fotoğraf da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin otomobili

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