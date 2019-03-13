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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı - Erdoğan: - "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, videonun da yer aldığı paylaşımında, "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa Twitter

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