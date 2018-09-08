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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, üçlü Tahran Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen üçlü Tahran Zirvesi ile ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Muhammed KILIÇ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen üçlü Tahran Zirvesi ile ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başından beri Suriyeli mültecilerin geleceği ile ilgili hassas davrandığını belirterek, "3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz."
"Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor."
"Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir."
"Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız."
"İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir."
"Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir."
"3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz."

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