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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk sporcuların Mehmetçik ile dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk sporcuların Mehmetçik ile dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, UEFA’ya sert tepki göstererek, “Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Parlamentoları da devreye alarak Türkiye ve Türk tarihiyle hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu büyük başarısı vardır. Harekatla ilgili siyasetin, siyasetçilerin ve siyasi kurumların çoğu haksız ve hukuksuz da olsa eleştirilerini bir nebzeye kadar anlıyoruz ancak görevi sporu ve sporcuyu desteklemek, spor müsabakaları düzenlemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı’ndan beri açık söylüyorum sistematik bir linç kampanyası ile karşı karşıyadır. Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik ile dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır” ifadelerini kullandı.
“Türkiye olarak UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz” diyen Erdoğan, “Kulüpler Birliğinin bu konuda yaptığı açıklama sadece Süper Lig’deki 18 kulübümüzün tavrını değil, 82 milyonun her ferdinin hissiyatını yansıtmaktadır. Biz sizleri zaten tanıyoruz. Sizler bugüne kadar ne zaman Türkiye’ye karşı dürüst bir tavır takındınız. Uluslararası bütün müsabakalarla alakalı daha önce bir kez diyelim ki bir organizasyonu vermişseniz ardından bir ikinci organizasyonu da aynı ülkeye verdiniz. Bu ülkelerin altyapıları vesaire Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen onlara verdiniz. Her zaman Türkiye’nin önünden bunu kaçırdınız. Vakti saati geldiğinde bunları da açıklamaya başlarız. Siz siyasete veya siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz taktirde bunun affedilir yanı olamaz. Bizim sporcularımızın Mehmetçiğe selam durması belli bir başarıdan sonra onun en tabi, doğal hakkıdır. Bunu Macron’un bir sporcusu Macron’un karşısında yaptığı zaman onunla ilgili herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur. Olay Türkiye olunca, Türkiye’nin sporcuları olunca hava değişiyor. UEFA’nın biran önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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