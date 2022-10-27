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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi" konulu genelge

27.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi" konulu genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi" konulu genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak bu alandaki ekosistemin daha da güçlendirilmesi amacıyla "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi" konulu genelge yayımladı.

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesiyle ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme yolundaki faaliyetlerin ve ilerlemelerin hız kazandığını bildirdi.

Bu süreçte en önemli faaliyet alanlarından birinin ise teknoloji odaklı girişimcilik olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ekonomik ve toplumsal değer üretimi sürecinin öncüsü haline gelmiştir. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performans da bu alanın önemini ve ülkemizin sahip olduğu potansiyeli belirginleştirmektedir. Bu itibarla teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak teknoloji girişimciliği ekosisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan 'Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi' Bakanlığın resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.

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