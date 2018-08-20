Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uras ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, köşe yazarı Güngör Uras'ın vefatının ardından eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı.
Erdoğan, Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve metanet diledi.
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum
Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum