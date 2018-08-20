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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uras ailesine taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, köşe yazarı Güngör Uras'ın vefatının ardından eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı.

Erdoğan, Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve metanet diledi.

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ekonomi yazarı Güngör Uras taziye mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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