HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uras'ın ailesine taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşamını yitiren köşe yazarı Güngör Uras’ın (85) ailesine taziyede bulundu.

ANKARA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşamını yitiren köşe yazarı Güngör Uras’ın (85) ailesine taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından merhumun eşi Nuran Uras’ı telefonla aradı. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de sabır ve metanet diledi.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Çankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramıÇankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı
Kayseri'de baklavalı, karanfilli trafik uygulamasıKayseri'de baklavalı, karanfilli trafik uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.