Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara çay ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi sonrası vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa mitingi sona erdi. Manisa mitingi sonrası milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Manisa Valiliğine geçen Erdoğan, daha sonra otobüse binerek vatandaşları selamladı. Erdoğan vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıtırken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar otobüsle helikopter pistine giden Erdoğan’ı yol güzergahında takip etti. Erdoğan daha sonra helikopterle Manisa’dan ayrılarak İzmir’e hareket etti.

