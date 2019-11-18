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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat eden usta oyuncunun kızına taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 01:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in kızını telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 91 yaşındaki ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in kızını telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 91 yaşındaki ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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