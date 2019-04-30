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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 20:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

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