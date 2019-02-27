HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 05:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı video ile teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbim’in en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla” dedi.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Soylu'dan müjde! 15 bin polis alınacak Soylu'dan müjde! 15 bin polis alınacak
Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralıBeylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Demet Özdemir'e doğum gününde romantik sürpriz!

Demet Özdemir'e doğum gününde romantik sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu müjdeyi verdi: 15 bin polis alınacak

Soylu'dan müjde! 15 bin polis alınacak

Ordu'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi

Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Eğitime kar engeli! Yarın bu illerde okullar tatil!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Başkent'te kan donduran olay! Yeni doğmuş bebeği poşete sarıp çöp konteynerine attılar

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.