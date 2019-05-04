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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı konukları onuruna yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından, bazı devletlerin üst düzey temsilcileriyle görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini, Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, yemeğin ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü yabancı devletler yemek

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