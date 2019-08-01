Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyelerine yemek

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Y\u00fcksek Askeri \u015eura \u00fcyelerine \u00f6\u011fle yeme\u011fi verdi.\nErdo\u011fan, Y\u00fcksek Askeri \u015eura \u00fcyeleriyle yemekte bir araya geldi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki yemek yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcrd\u00fc.Binlerce ki\u015fi bedava bitcoin sahibi olacakBursa\u2019da muhte\u015fem d\u00fc\u011f\u00fcnAnkara'da biber gazl\u0131 polis m\u00fcdahalesi!
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