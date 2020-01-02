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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı programın ardından fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

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