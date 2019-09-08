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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir. Özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaştığımız seviye memnuniyet vericidir. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim olanaklarından faydalanabilmesi için çalışmaya, özel sektör temsilcilerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye, bu alanda yeni reformlarla günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz. Başta ailelerimiz olmak üzere, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının tüm mensuplarının hedeflerimize ulaşma yolunda, devletimize destek vermeleri ve güç birliği yapmaları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

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