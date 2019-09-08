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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir meslekî eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir meslekî eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli, nitelikli insan gücü olduğunu bildirdi. Bu anlayışla, eğitimin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir. Özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaştığımız seviye memnuniyet vericidir."

'BÜTÜN İMKANIMIZI SEFERBER ETTİK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir meslekî eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim- öğretim olanaklarından faydalanabilmesi için çalışmaya, özel sektör temsilcilerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye, bu alanda yeni reformlarla günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz. Başta ailelerimiz olmak üzere, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının tüm mensuplarının hedeflerimize ulaşma yolunda, devletimize destek vermeleri ve güç birliği yapmaları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

Haber:ANKARA, (DHA)-

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