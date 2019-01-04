HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 08:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan genelge, Resmi Gazete'de yayımladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan genelge, Resmi Gazete'de yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili ele alınan genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, ''Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin anayasanın 79'uncu maddesinde öngörülen ‘seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü’ ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz etmektedir'' denildi.
Seçimlerde halk iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstereceğinin aktarıldığı genelgede, şu ifadeler kullanıldı:
“Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.''

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldıÇığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldı
Korkunç olay! Kendini basket potasına astıKorkunç olay! Kendini basket potasına astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldı

Çığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendini basket potasına astı

Korkunç olay! Kendini basket potasına astı

Dini nikahlı eşine kızıp kızını rehin aldı

Dini nikahlı eşine kızıp kızını rehin aldı

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

İstanbul'da kar yağışı ve fırtına! (Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Pendik'te gemi yangını

İstanbul'da gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.