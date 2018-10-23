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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yerel seçim" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı - Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı - Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında ittifaka ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.

Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti-MHP ittifak Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yerel seçim" toplantısı

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