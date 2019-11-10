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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

(AA)

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