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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Yıldız Kenter’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 23:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter’in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter’in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verdi.

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