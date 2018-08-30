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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

"30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kendi imzasını taşıyan bir mesajın da yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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