Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan:"Darbeye kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyenlerin darbecilerle nas\u0131l i\u015f tuttuklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Nas\u0131l sand\u0131kla gelenleri ipe g\u00f6t\u00fcrd\u00fcklerini g\u00f6r\u00fcyoruz."2500 y\u0131ll\u0131k lahit canl\u0131 yay\u0131nda a\u00e7\u0131ld\u0131AK Parti'nin Yusufeli aday\u0131 Aytekin: Gerek\u00e7eli karar\u0131 bekliyoruz (2)Delice halk\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131 il\u00e7elerinde g\u00f6rmek istiyor