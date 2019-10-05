Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan:"Girdi\u011fimiz her m\u00fccadeleden aln\u0131m\u0131z\u0131n ak\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131k. Kendisini milli iradenin \u00fcst\u00fcnde g\u00f6ren vesayet\u00e7i anlay\u0131\u015f\u0131 s\u00f6k\u00fcp att\u0131k"Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Ankara'ya tarifeli u\u00e7akla d\u00f6nd\u00fc, sosyal medyada olay olduCHP Efeler \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 evinin \u00f6n\u00fcnde darp edildiCHP'den Bah\u00e7eli'nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yan\u0131t!