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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi.

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