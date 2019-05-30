Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan,"Hakim ve savc\u0131lar hakk\u0131nda disiplin prosed\u00fcrleri yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak ve HSK\u2019n\u0131n disiplin kararlar\u0131na kar\u015f\u0131 yarg\u0131 yolu geni\u015fletilecek" dedi. 'FET\u00d6 \u00fcyesi' denerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! NASA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Pen\u00e7e Operasyonu \u015fehidi Uzman \u00c7avu\u015f, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla u\u011furland\u0131Malatya'da ka\u00e7ak silah operasyonu: 5 g\u00f6zalt\u0131
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