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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruyan Alman polis timinde Neonazi skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Berlin ziyaretinde korumakla görevlendirilen iki Alman polis memurunun, kod adı olarak, aşırı sağcı NSU terör örgütü üyesi Uwe Böhnhardt ismini kullandıkları ortaya çıktı - Saksonya Emniyet Teşkilatı’ndan, özel harekatta görevli iki polis memurunun derhal geri çağrıldığı, haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Berlin ziyaretinde korumakla görevlendirilen iki Alman polis memuru hakkında, aşırı sağcı terör örgütü NSU’ya sempati duydukları şüphesiyle soruşturma açıldı.

Saksonya Eyaleti’nde görev yapan ve geçici olarak Berlin’de görevlendirilen özel harekat (SEK) polislerinin, görevlerinde kod adı olarak Neonazi NSU terör örgütü üyesi Uwe Böhnhardt’ın ismini kullandıkları öğrenildi.

Saksonya Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Berlin Emniyet Teşkilatı’nın olayı fark etmesi üzerine iki polis memurunun derhal geri çağrıldığı, haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sonucuna göre polis memurlarının meslekten ihraç edilebilecekleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, skandala sert tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Kurumsal ırkçılık görmezden gelindiği ve etkin mücadele edilmediği sürece, bu tür dehşet verici vakalar kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

- NSU terör örgütü

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU üyeleri, uzun yıllar boyunca Saksonya eyaletinde kaçak olarak yaşamış ve yakalanamamıştı.

NSU terör örgütünün varlığı 2011 yılında bir dizi tesadüf sonrasında ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Zschaepe, 11 Temmuz 2018 yılında sona eren davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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