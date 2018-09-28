Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruyan Alman polis timinde Neonazi skandalı

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Berlin ziyaretinde korumakla görevlendirilen iki Alman polis memuru hakkında, aşırı sağcı terör örgütü NSU’ya sempati duydukları şüphesiyle soruşturma açıldı.

Saksonya Eyaleti’nde görev yapan ve geçici olarak Berlin’de görevlendirilen özel harekat (SEK) polislerinin, görevlerinde kod adı olarak Neonazi NSU terör örgütü üyesi Uwe Böhnhardt’ın ismini kullandıkları öğrenildi.

Saksonya Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Berlin Emniyet Teşkilatı’nın olayı fark etmesi üzerine iki polis memurunun derhal geri çağrıldığı, haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sonucuna göre polis memurlarının meslekten ihraç edilebilecekleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, skandala sert tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Kurumsal ırkçılık görmezden gelindiği ve etkin mücadele edilmediği sürece, bu tür dehşet verici vakalar kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.