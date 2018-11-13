Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı: Hangi vaatler gerçekleşti?

24 Haziran'dan önce komisyondan geçerek TBMM'ye gelen konuyla ilgili yasa tasarısı, akran cinselliğini cezalandırırken yetişkinlerin çocuklara tecavüzüne yönelik cezaları azalttığı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyordu.

Öte yandan çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılması vaadi ise yerine getirilmedi.

Adalet Bakanlığı için açıklanan vaatler arasında yer alan Yargıda Hedef Süre uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulamayla uzun süren davalar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden otomatik tespit ediliyor ve hakimlerden izahat isteniyor.

100 günün ardından bu hedeflerden en dikkat çekenlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceledik.

Programda Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar için 400 civarında hedef bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı için süre bu hafta itibarıyla doldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Temmuz ayında bu yasanın ilk çıkarılacak yasalardan biri olduğunu söylese de bu gerçekleşmedi.

Benzer bir şekilde hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı yeni yasa vaadi de yerine getirilmedi.

Nafaka sisteminin değiştirilmesi de programda yer alan ve son dönemde basında yer alan haberlerle tartışılmasına rağmen gerçekleştirilmeyen vaatler arasında kaldı.

Yasalar neden çıkmadı?

100 Günlük İcraat Programı'nın geri kalanındaki altyapı veya inşaat projelerinin aksine, bu hedefler AKP tarafından hızla Meclis'ten geçirilebilirdi. O halde bu vaatlerin söz verilen sürede gerçekleşmemesine ne yol açtı?

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bütün bu yasaların hazırlıklarının devam ettiğini, bunların zamanlamasının sarkmasının da normal olduğunu söyledi:

"Bunlar otomatik şeyler değil, müzakere ediyorsunuz, konuşuyorsunuz nasıl bir şey yapabiliriz diye.

"Örneğin hayvan haklarıyla ilgili düzenlemeyi yaparken Tarım Bakanlığı'nın da yapmak istediği şeyler var beraberinde.