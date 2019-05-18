Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “19 Mayıs” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, “Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle mesaj yayımladı.

“Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye” ifadeleri ile mesajına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği 19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Sevgili gençler dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kasteden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın” ifadelerine de yer verdi.