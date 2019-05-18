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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “19 Mayıs” mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 21:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, “Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle mesaj yayımladı.“Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye” ifadeleri ile mesajına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği 19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, “Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle mesaj yayımladı.
“Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye” ifadeleri ile mesajına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği 19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Sevgili gençler dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kasteden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın” ifadelerine de yer verdi.

“Milli mücadelemizin 100. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım”
Gençlere inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin istek ve beklentilerinizi, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için mensubu olmaktan ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir gelecek inşa etmek için, dün olduğu gibi bugün de sizi dinlemeye hazırız. Haydi, el ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin 100. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım” dedi.
Erdoğan, şunları da kaydetti:
“Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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