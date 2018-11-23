Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, özellikle son 16 yıllık dönemde yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle eğitim alanında önemli atılımlar yapmıştır. Öğretmenlerimizin de desteği ile ulaştığımız seviyeyi korumaya, eğitimde kaliteyi de daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada en büyük güvence olan, gençlerin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlere en kalbi şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Erdoğan, emekli öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ettiğini belirtti.

İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesinin imkansız olduğunun altını çizen Erdoğan, gençlerin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmelerinin, medeniyet değerlerini özümsemelerinin ve sorumluluk sahibi olmalarının milletin istikbali açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.