Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'nin kazanılmasına ve yeni devletin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları tazimle yad ettiğini belirten Erdoğan, ilk Meclis'ten bugüne kadar, milli iradenin temsilcisi olarak ülkenin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerine şükranlarını sunduğunu belirtti.

Erdoğan, bin yıllık vatanın Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlere, gazilere Allah'tan rahmet dilediğini aktararak, "Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları, milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.