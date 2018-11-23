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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ilin adaylarını yarın açıklaması beklenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Erdoğan yarın resmi programında yer alan partisinin belediye başkanları adaylarının açıklanacağı programında 3 büyük ilin adaylarını açıklamayacağı öğrenildi.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Erdoğan yarın resmi programında yer alan partisinin belediye başkanları adaylarının açıklanacağı programında 3 büyük ilin adaylarını açıklamayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir'in adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın 3 büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

YILDIRIM İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa görüştü. Bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Ayrıca, Erdoğan ile Yıldırım bugün telefonda bir görüşme daha gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gitti.

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