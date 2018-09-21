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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek - 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak Erdoğan, 25 Eylül Salı günü ise Genel Kurul'a hitap edecek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak - Erdoğan, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 23-27 Eylül tarihleri arasında ABD'de bulunacak.

Erdoğan, New York'ta yapılacak BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri öncesinde, 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak BM 73. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül Salı günü, Genel Kurul'a hitap edecek.

Başkan Erdoğan, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine de katılacak.

- Çok sayıda devlet başkanıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta bulunacağı sırada Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

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