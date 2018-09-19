Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li şirket yetkililerini kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, küresel ticaretin içinden geçtiği çalkantılı süreçte yapacakları istişarenin ülkeler, firmalar ve tüm girişimciler için hayırlara vesile olmasını diledi.
Toplantının birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin bakış açılarını daha yakından öğrenmeye imkan vereceğini belirten Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda yazdığı başarı hikayesinin gerisinde yatan sırrın reformlar konusundaki kararlılıkları olduğuna işaret ederek, "Şu hususu dikkatinize getirmekte fayda görüyorum, bizim için reformlar tek seferlik bir uygulama olmadı ve olmayacaktır. Aksine reformları devamlı ve dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Değişen şartlara ihtiyaçlara ve sınamalara göre gerekli düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Yatırım ortamını iyileştirmek için yaptığımız düzenlemeleri sizlerden gelen ve geri bildirim önerilerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İktidarda oldukları yaklaşık 16 yıl boyunca ilgili bütün paydaşlarla istişare yapmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kapımız size açık olmaya her zaman devam edecektir. Şahsım, bakan arkadaşlarım, danışmanlarım, vesaire. Ülkemizi bürokratik vesayetin cenderesinden kurtarmak için bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber yeni bir yönetim sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırdığımız bu yönetim modelinin özü idarede etkinliği, verimliliği ve eş güdümü artırmaktır. Bu modelin en büyük faydası sorumluluk sahiplerine aynı zamanda sözlerini gerçekleştirebilecekleri imkanları ve araçları da vermiş olmasıdır. Sizler Türkiye'nin bölgesindeki onca istikrarsızlığa, çatışmaya ve sıkıntıya rağmen neleri başardığını gayet iyi biliyorsunuz şu an yüzleştiğimiz sıkıntılar da bizim için asla aşılmaz değildir. Göreceksiniz, Türkiye'nin geleceği çok daha aydınlık ve parlak olacaktır."
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