Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, kendilerinin devletten ihale ile plaka satın alarak, taksicilik yaparken Uber'in bu emeği, ekmeği ve sermayelerini yok saydığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, açıklamasında, 50 bin taksiciyi ve onların 250 bin civarında ailesini ilgilendiren Uber konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini anımsattı.

Uber’e karşı haklı davalarının takipçisi olduklarını belirten Aksu, "Ayrıca haziran sonunda taksimetreye zam gelecek olması, 22 ay sonra ilk zam olarak bizi rahatlatacaktır. ÖTV teşviki de devam ederse vatandaşlarımızı daha lüks araçlarla taşırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul’da taksicilerle bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarının taksici esnafını sevindirdiğini kaydeden Aksu, "Biz en başından beri bunun mücadelesini veriyorduk. Nitekim biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.