HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: -"Biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz" - "ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, kendilerinin devletten ihale ile plaka satın alarak, taksicilik yaparken Uber'in bu emeği, ekmeği ve sermayelerini yok saydığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, açıklamasında, 50 bin taksiciyi ve onların 250 bin civarında ailesini ilgilendiren Uber konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini anımsattı.

Uber’e karşı haklı davalarının takipçisi olduklarını belirten Aksu, "Ayrıca haziran sonunda taksimetreye zam gelecek olması, 22 ay sonra ilk zam olarak bizi rahatlatacaktır. ÖTV teşviki de devam ederse vatandaşlarımızı daha lüks araçlarla taşırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul’da taksicilerle bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarının taksici esnafını sevindirdiğini kaydeden Aksu, "Biz en başından beri bunun mücadelesini veriyorduk. Nitekim biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Aksu, haziran sonunda bitecek olan ÖTV teşvik süresinin de uzatılma ihtimalini önemli bulduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce başlayan ÖTV teşviki sayesinde ortalama 6 yaşında olan taksiler, 3 yaş gençleşti. Vatandaşlarımızın daha konforlu taksilere biniyorlar. Teşvikin uzatılabilecek olması vatandaşlarımız adına sevindirici. 22 aydır taksimetreye zam alamadık. Haziran sonunda taksimetreye zam geleceği müjdesi sektörümüz adına oldukça önemli. Nitekim iki yıldır tüm artan maliyetlere rağmen zam alamıyorduk. Bu da plaka sahiplerinden şoförlerimize kadar herkesi verimsiz çalışmaya sevk ediyordu. ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verecek."

Aksu, taksi sektörüne leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün daha fazla denetim yapması gerektiğini kaydederek, "Ya da bize de yetki versinler, içimizdeki çürükleri temizleyelim. Nitekim sektörümüzde standartlar oluşmadığı için önüne gelen şoför olabiliyor ve bu en çok bize zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşının türbesi kaderine terk edildiErtuğrul Gazi’nin silah arkadaşının türbesi kaderine terk edildi
Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattıYusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Aksu İTEO ÖTV Uber

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar'dan net mesaj: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.