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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ağlama" dediği çocuk o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amasya mitinginde "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkıyı vatandaşlarla seslendirdiği esnada ağladığını görmesi üzerine yanına çağırıp sarıldığı çocuk, o anları anlattı.Mitingin yapıldığı Yavuz Selim Meydanı’na saatler öncesinden gelip ön sıralarda yer tutan 10 yaşındaki Yiğit Yılmaz, sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görür görmez gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amasya mitinginde "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkıyı vatandaşlarla seslendirdiği esnada ağladığını görmesi üzerine yanına çağırıp sarıldığı çocuk, o anları anlattı.
Mitingin yapıldığı Yavuz Selim Meydanı’na saatler öncesinden gelip ön sıralarda yer tutan 10 yaşındaki Yiğit Yılmaz, sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görür görmez gözyaşlarını tutamadı. Hoparlörlerden çalan "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkıyı binlerce Amasyalı ile birlikte söylediği esnada Yiğit’in ağladığını gören Recep Tayyip Erdoğan, sarılıp yanaklarından öptüğü çocuğu "Ağlama" diye teselli etti.
Üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı kısa kollu elbiseyle çıktığı kürsüdeyken heyecandan sadece ağladığı anları hatırladığını belirten ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yılmaz, "Sadece sesimi duyurabilirim, el sallayabilirim diye düşünüyordum. Yanına çıkmayı hayal bile etmemiştim. ‘Gel’ dedi. Sarıldım. ‘Ağlama’ dedi. Sevinç gözyaşlarıydı onlar. Beni öptü. Çok üşümüştüm. Sayın Başkanımız beni ısıttı. Yanına gitmek, sarılmak, beni öpmesi anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.
Mitingin ardından evine gittikten sonra heyecandan uyuyamadığını söyleyen Yılmaz, "Yatağıma girdim. Mutluluktan uyuyamadım. O anı düşündüm sadece. Sabah olduğunda çok az uyudum" şeklinde konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Dik dur eğilme. Yiğit ve Türkiye seninle" diye seslendi.
AK Parti Amasya İl Kadın Kolları üyesi olan anne Reyhan Yılmaz da, "Şarkı başladığında Yiğit de, biz de ağlamaya başladık. Herhalde Cumhurbaşkanımız ağladığını görünce dayanamadı. ‘Gel’ diye işaret etti. Dünyalar bizim oldu" ifadelerini kullandı.

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