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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak ziyareti dolayısıyla başkent Berlin'deki bazı cadde ve meydanlar bayraklarla süslendi - Ülkedeki Türkler, Erdoğan'ı, konaklayacağı otelin önünde karşılamaya hazırlanıyor - Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaret için birinci derece güvenlik seviyesi geçerli olacak

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı nedeniyle bazı cadde ve meydanlar bayraklarla donatıldı.

Başkan Erdoğan'ın yarın başlayıp 3 gün sürecek "devlet ziyareti" öncesinde, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'nun bulunduğu Spreeweg Caddesi ile Zafer Anıtı'nın olduğu Grosser Stern Meydanı Türk, Alman ve Avrupa Birliği'nin (AB) bayraklarıyla süslendi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de konaklayacağı otelin yanındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önüne Türk, Alman ve AB bayrakları çekildi.

Berlin'deki Türkler, otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanırken ziyaret sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Berlin polisi, Başbakanlık binasının yakınındaki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahtaki caddeler üzerindeki rögar kapaklarını kontrol ederek mühürledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentte, ABD başkanlarının ziyaretlerinde uygulanan birinci derece güvenlik seviyesi geçerli olacak.

Erdoğan'ın konaklayacağı otel, Başbakanlık binası ve Schloss Bellevue çevresindeki tüm caddelere, yarın sabahtan itibaren araç park edilemeyecek, bisikletler bırakılamayacak.

Berlin polisi, çevre binalarda oturanlara pencereleri açmama ve balkona çıkmama duyurusu yaptı.

Kent merkezinde birçok cadde kapalı tutulacak ve güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak.

- Ziyaret programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğlen saatlerinde Berlin'e gelmesi bekleniyor. Resmi temasları kapsamında, cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cuma akşamı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

Erdoğan, cumartesi günü Başbakan Merkel ile ucu açık bir kahvaltı programına katıldıktan sonra Köln kentine geçecek.

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