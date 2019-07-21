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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar büyüdü. Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Erdoğan’a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi

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