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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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