Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'yi kabul\u00fc sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul yakla\u015f\u0131k 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERB\u00f6ylesi daha \u00f6nce g\u00f6r\u00fclmemi\u015fti! V\u00fccut pozitifli\u011fini art\u0131rmak i\u00e7in...Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi