Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baksı Müzesi'ni ziyareti sevindirdi

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'un Bayraktar köyünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'nde ağırlamanın sevinci yaşanıyor.
Çeşitli programlar kapsamında 10 Ağustos Cuma günü Bayburt'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'ni de ziyaret etti.
Erdoğan'ın ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Koçan, Cumhurbaşkanını ağırlamanın gurur verici, aynı zamanda proje açısından son derece teşvik edici olduğunu söyledi.
Bu kadar yoğun ülke siyasi trafiği içerisinde Baksı Müzesi'ne zaman ayırmasının Erdoğan'ın projeye duyduğu ilgiden olduğunu belirten Koçan, Türkiye Cumhurbaşkanının ziyaretle kamuoyunun dikkatini yeniden Baksı Müzesi'ne çektiğini ifade etti.
Ziyarette, Başkan Erdoğan ile kentte yaşadıkları bazı sorunları paylaşma fırsatı da bulduklarını anlatan Koçan, bu anlamda ziyaretin son derece önemli olduğunu vurguladı.
- "Bulunduğumuz toprağı, coğrafyayı ve dünyayı çok önemsiyoruz"
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayburt Buluşması" sırasında Baksı Müzesi için "Milli olmak, yerli olmak bu." ifadesini kullandığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim zaten baştan beri üstünde durduğumuz bir konseptimiz var, yerel ile evrenseli bir araya getirmek. Bu nedenle de dünya müzeciliği bizi ilginç buluyor. Aynı zamanda istihdamı bu işin içine katarak buradaki göçü durdurma çabamız var. Onun için de uluslararası ortam bizimle ilgileniyor. Herkesin göç verdiği yere gidip orada bir fidan dikmek ve onun gölgesinden, meyvesinden yararlanmayı vadetmek bizim tutumumuzdu, inancımızdı. Bunun için de dünya müzeciliği Baksı'ya ilgi gösteriyor. Onun için de Batılılar, 'Baksı müzecilik açısından ilham verici bir örnekti.' diyorlar. Onların kültürel sorunları bizim kültürel sorunlarımızdan daha başka bir sorun. Kültürel demokrasiden bahsediyorlar, çoğulculuktan söz ediyorlar ki Baksı bunları yerine getiriyor. Onun için yerli olma, özgün olma meselesi diye bunu rahatlıkla algılayabiliriz. O özgünlüğün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından okunuyor olması da bizim için son derece kıymetli ve değerli. Doğrudur, özgündür, biz bulunduğumuz toprağı, coğrafyayı ve dünyayı çok önemsiyoruz. Hem bu topraktanız, hem bu ülkedeniz hem de bu dünyadanız."
Baksı'nın, sanatın bütün disiplinleriyle ilgilenen bir müze olduğuna dikkati çeken Koçan, "İşte şu an devam eden ana sergimiz 'Toprak' da kadınları bir araya getiriyor. Bizim köydeki çömlek yapan kadınlarla Alev Ebuzziya gibi dünya sanatında kendisini kanıtlamış bir ustanın çanaklarını bir araya getiriyor. Onun için de son derece büyüleyici ve çarpıcı." ifadesini kullandı.
Koçan, bu ay sonunda, içerisinde amfitiyatronun yer aldığı Şair Zihni Sanat Alanı'nın açılışını yapacaklarını belirterek, açılış dolayısıyla sanatçılar Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun birlikte konser vereceğini söyledi.
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