Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram görüşmeleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.
Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı’nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Melania’den Trump’a yeni misilleme
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum