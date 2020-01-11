HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cenazesine katıldığı kadının oğlu konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cenazesine katıldığı kadının oğlu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çamlıca Camisi’nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çamlıca Camisi’nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katılmıştı. Annesini toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cenaze namazına katılımından dolayı teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı. Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti. Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, “Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi evet katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Önce kokladı sonra çaldıÖnce kokladı sonra çaldı
Almanya’nın konuştuğu kahraman Türk İHA’ya konuştuAlmanya’nın konuştuğu kahraman Türk İHA’ya konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.