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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. Mutlu, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Mutlu'nun cenazesinin yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

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