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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emniyet Müdürleri Atama Kararı Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 07:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi’ne göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi’ne göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Söz konusu illerden 14’ünün Emniyet Müdürü ise polis başmüfettişliğine getirildi.
Kararda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün ve Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilirken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner ise bu göreve asaleten atanırken Hüner’in yerine 1. Hukuk Müşavirliği’ne de Polis Başmüfettişi Ziyaettin Kaygusuz atandı.
49 ilde emniyet müdürlerinin yeri değişti
Atama Kararına göre; Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa’ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir’e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla’ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa’ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin’e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri’ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’e ve Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay’a atandı.
Bunun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı daire başkanlıklarından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Personel Daire Başkanlığına Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kriminal Daire Başkanlığına Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, Koruma Daire Başkanlığına Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına ise Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan atandı.

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