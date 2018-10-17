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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesi başladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesi başladı.


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