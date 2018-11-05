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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFÇISI İŞTE BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

  Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.

Haber-Kamera: İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın paylaştığı videoda bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Tören alanından ayrılan Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri üzerine aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a engelliler için yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden bir kadın, "Dik dur eğilme. Biz senin yanındayız. Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya... Hastaneden geliyorum. Her şey çok güzel çok temiz." ifadelerini kullandı. Vatandaşların sevgi gösterilerine "Allah razı olsun." karşılığını veren Erdoğan, daha sonra partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü

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