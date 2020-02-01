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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

(AA)

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