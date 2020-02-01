Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, Hamas Siyasi B\u00fcro Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Heniyye'yi kabul\u00fc ba\u015flad\u0131.\nVahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER Manu\u015f Baba'ya \u015fok!\u00c7in \u0130stanbul Ba\u015fkonsoloslu\u011fu\u2019ndan koronavir\u00fcs\u00fc a\u00e7\u0131klamas\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum