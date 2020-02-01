Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi kabulü sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n Hamas Lideri \u0130smail Heniyye\u2019yi kabul\u00fc sona erdi.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hamas Lideri \u0130smail Heniyye\u2019yi Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc\u2019nde kabul etti. Bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fme sona erdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...PARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!Devlet Bah\u00e7eli'den CHP'ye sert tepki!