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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi kabulü sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi kabulü sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sona erdi.

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