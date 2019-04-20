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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İBB MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA YAPTIĞI TOPLANTI SONA ERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı düzenlenen toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla görüştü. Basına kapalı olarak, düzenlenen toplantı sona erdi.

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-Binali Yıldırım'ın konvoyunun ayrılması

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