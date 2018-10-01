Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlber Ortaylı'yı kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe’de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Başkan Erdoğan da Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

