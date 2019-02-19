Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayraklı halı satışa çıkacak

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Isparta mitingi sonrası kurulan halı tezgahında ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, tamamlandıktan sonra satışa çıkarılacak ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak. 80 bin ilmekten oluşacak halının ebatı 120x70 santim olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Isparta'da düzenlediği miting sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından dokunan halı tezgahına ilmek attı. Kadınlar tarafından dokunan Türk bayrağı motifli 80 bin ilmekten oluşan ve Güneykent'e gelen yerli yabancı yaklaşık 23 bin kişinin ilmek atarak tamamladığı 120x70 santim ebatındaki halı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'ne hediye edildi.

ISPARTALI VATANDAŞLAR DA İLMEK ATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilmek attığı ve kirkitle dokuduğu Türk bayrağı motifi işlenen halı ise tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satılacak. Halı 80 bin ilmekten oluşacak. Kök boyalı ve yün ipten dokunacak halı 120x70 santim ebatında olacak. AK Parti İl Başkanlığı önüne konulacak halıya Ispartalı vatandaşlara da ilmek attırılacak. Halı tamamlandıktan sonra temizliği yapılacak ve müzayede ya da açık artırma şeklinde satışa çıkarılacak.

BELEDİYE BAŞKANI HALININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Güneykent Belediye Başkanı AK Parti'li Fahrettin Gözgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayrağı motifli halı fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve Millet Camii'ne hediye edilen halının hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Başkan Gözgün, şöyle konuştu:

"Güneykent güllerin gökyüzüne güldüğü kenttir. Bu kentimize gelen birçok turist var. '15 Temmuz için hatıra bir halı dokutabilir miyiz?' diye düşündük. Bununla ilgili Türk bayrağını gelen tüm turistlere, Çinlisi, Korelisi, Japonu olmak üzere herkese ve Türkiye'nin dört bir ilinden gelen yerli turist gruplarına bir ilmek attırdık. Ve bununla ilgili çalışmayı yaptıktan sonra 80 bin ilmekli Türk bayrağını yaklaşık 23 bin kişiye ilmek attırarak tamamlattık. Bunu Millet Camii'ne hediye etmek istemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta'ya geliyor olması ve burada kendisine bayrağı takdim edeceğimiz fikriyle birlikte AK Parti Gençlik Kolları Başkanı tarafından burada 'Bir tane de Sayın Cumhurbaşkanımıza ilmek attıralım ve bu ilmek attırdığımız halıyı yine Ispartalı vatandaşlarımıza yeniden üstünü tamamlattırarak daha sonra tamamlanmış Türk bayrağını da şehit ailelerine ve yakınlarına maddi katkı sağlamak anlamında Reis'in ilmekle attığı Türk bayrağı halısı, Isparta halısı diyebilmek üzere satışını gerçekleştirelim. Ve bizde bu şekilde gençlik kolları olarak şehit yakınlarına katkı sunmuş olalım' dediler."

'İLK DEFA BİR HALI TEZGAHININ BAŞINA OTURDUĞUNU BELİRTTİ'

Proje için Gülderen Kadın Kooperatifi'nden kadınlarla taslak projeyi çıkardıklarını aktaran Başkan Gözgün, "Kök boyalı yün ipten tezgahımızı hazırladık. Belli bir mesafeye kadar çıkıldı. Ve Cumhurbaşkanımızın önünde de halı dokuması gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir halı tezgahının başına oturduğunu belirtti. Orada bir ilmek attı. Bu bizim için çok anlamlıydı. Özellikle bir Türk bayrağı ve bu bayrağın aynı şekilde şehit yakınlarına maddi anlamda katkı sunulmak üzere tasarlanmış olması ve Isparta'da birçok vatandaşın da bunun üzerine yeni ilmeklerle bayrağı tamamlayacak olması bizim için büyük mutluluk" dedi.

'GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü de "Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta'ya geliyor olması sebebiyle gençlik kolları olarak proje hazırladık. Bu projemiz farklı insanların aynı halıya ilmek atmasıyla birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü göstermesiydi. Bu sebepten Sayın Cumhurbaşkanımız da tevazu etti. 1 ilmek de Sayın Cumhurbaşkanımız attı. Nasip olursa halı tamamlandıktan sonra açık artırma usulüyle satacağız. Elde ettiğimiz geliri şehit ailelerine bağışlayacağız. Güzel bir çalışma oldu. 3 gün 3 gece çalışıldı. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ilmek attı. Halıyı meydana da kuracağız. Halı tezgahımızla birlikte insanlar bu halıya ilmek atmasıyla birliğimizi ve beraberliğimiz göstereceğiz. Ve bu halıdan elde edilen geliri bu vatan uğruna can veren fedakar askerlerimizin ailelerine bağış yapacağız" diye konuştu.